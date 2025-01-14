Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним

В інтерв'ю Newsmax Трамп сказав, що хотів би зустрітися з Путіним якомога швидше після інавгурації 20 січня.

"І я знаю, що він (Путін, - ред.) хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... вам потрібно потрапити в офіс (в Білий дім, - ред.). Для деяких речей вам дійсно потрібно бути там", - сказав він.

Коли Трампа запитали про його стратегію щодо припинення війни, він сказав Newsmax: "Що ж, є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу собі уявити, щоб він був у захваті від того, як усе пройшло, тому що для нього теж усе закінчилося не зовсім добре".

Трамп знову звинуватив у всіх проблемах свого попередника президента Джо Байдена.

"У нас не було б ніяких воєн. Не було б Росії та України. У нас не повинно було бути Ізраїлю; Ізраїль не зазнав би нападу з боку Ірану, тому що в кінцевому підсумку це зробив Іран", - сказав він в інтерв'ю Newsmax.

Трамп назвав президентство Байдена жахливими чотирма роками.

"І я думаю, що, ймовірно, саме тому Путін вторгся; коли він побачив некомпетентність [генерала Марка] Міллі і цих людей, він сказав: "Ого, ці люди не такі вже й хороші. Ми підемо і здійснимо вторгнення в Україну". Я дійсно думаю, що це був великий, великий фактор", - заявив Трамп.