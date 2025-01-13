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Швейцарія може не арештовувати Путіна, якщо той приїде на переговори з Трампом, - The Times

Понеділок 13 січня 2025 22:44
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Швейцарія може не арештовувати Путіна, якщо той приїде на переговори з Трампом, - The Times Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Швейцарія може надати імунітет від арешту російському диктатору Володимиру Путіну. Це станеться, якщо він візьме участь у мирних перемовинах та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом на території цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як пише видання, уряд Швейцарії має повноваження зробити виняток для мирних перемовин і гарантуватиме недоторканість Путіну.

"Берн регулярно інформує Київ, Москву та Вашингтон про готовність провести новий саміт для пошуку миру в Україні", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо.

Однак ця країна буде юридично зобов'язана затримати Путіна відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду на арешт, якщо російський диктатор візьме участь у саміті.

Можлива зустріч Трампа і Путіна

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Тоді ж він додав, що ця зустріч буде організована.

Згодом майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що впродовж наступних днів або тижнів очікує щонайменше дзвінка між Трампом і Путіним. При цьому зазначив, що зустріч продовжує готуватися.

Тоді ж Швейцарія заявила, що готова на своїй території прийняти зустріч Трампа та Путіна щодо війни в Україні. Йдеться про тристоронній діалог за участю Києва.

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