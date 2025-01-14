Трамп сделал заявление о встрече с Путиным

В интервью Newsmax Трамп сказал, что хотел бы встретиться с Путиным как можно скорее после инаугурации 20 января.

"И я знаю, что он (Путин, - ред.) хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей вам действительно нужно быть там", - сказал он.

Когда Трампа спросили о его стратегии по прекращению войны, он сказал Newsmax: "Что ж, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу себе представить, чтобы он был в восторге от того, как все прошло, потому что для него тоже все закончилось не совсем хорошо".

Трамп вновь обвинил во всех проблемах своего предшественника президента Джо Байдена.

"У нас не было бы никаких войн. Не было бы России и Украины. У нас не должно было быть Израиля; Израиль не подвергся бы нападению со стороны Ирана, потому что в конечном итоге это сделал Иран", - сказал он в интервью Newsmax.

Трамп назвал президентство Байдена ужасными четырьмя годами.

"И я думаю, что, вероятно, именно поэтому Путин вторгся; когда он увидел некомпетентность [генерала Марка] Милли и этих людей, он сказал: "Ого, эти люди не так уж хороши. Мы пойдем и осуществим вторжение в Украину". Я действительно думаю, что это был большой, большой фактор", - заявил Трамп.