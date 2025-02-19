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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп зробив заяву про зустріч РФ і США в Саудівській Аравії

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп зробив заяву за підсумками зустрічі Росії та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. За його словами, Росія "добре себе показала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Трампа в Білому домі.

"Росія дуже добре себе показала. Вона хоче зупинити цю дикість, що там відбувається. Її солдати гинуть тисячами щотижня - це не американські солдати, це російські та українські, корейські також - значна частина з них загинула", - заявив Трамп.

Він назвав війну безглуздою і вкотре нагадав, що її не сталося б за його президентства.

"Я бачу фотографії з поля бою - це як Геттісберг (битва під Геттісбергом - наймасштабніша за часів Громадянської війни в США - ред.), скрізь тіла загиблих. Це втрати тисяч військових. Незабаром ви побачите повні цифри, будете вражені, скільки людей загинуло, більше ніж ви думаєте", - сказав президент США.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулисяпереговори делегацій США і РФ. Президент України Володимир Зеленський переніс візит до країни, оскільки не хотів "збігів" зустрічі між російськими та американськими чиновниками, і назвав таку зустріч обговоренням України без участі України, заявивши, що не визнаватиме результатів переговорів.

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Сполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяДональд ТрампВійна Росії проти України