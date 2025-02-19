Трамп сделал заявление о встрече РФ и США в Саудовской Аравии

"Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит. Ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю - это не американские солдаты, это российские и украинские, корейские также - значительная часть из них погибла", - заявил Трамп.

Он назвал войну бессмысленной и в очередной раз напомнил, что ее не произошло бы при его президентстве.

"Я вижу фотографии с поля боя - это как Геттисберг (битва под Геттисбергом - самая масштабная во времена Гражданской войны в США - ред.), везде тела погибших. Это потери тысяч военных. Вскоре вы увидите полные цифры, будете поражены, сколько людей погибло, больше чем вы думаете", - сказал президент США.