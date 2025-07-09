Трамп зробив заяву про рекордний удар Росії по Україні

У Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Україні в ніч на 9 липня.

"Багато хто знає, що я незадоволений тим, що відбувається в Україні. Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Зараз гинуть від 5 до 7 тисяч осіб на тиждень з обох сторін. Молоді, в більшості військові люди, молоді душі гинуть. Це має бути зупинено. Я дуже засмучений тим, що відбувається", - наголосив президент.