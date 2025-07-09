Трамп зробив заяву про рекордний удар Росії по Україні

Президент США Дональд Трамп незадоволений нічною атакою Росії на Україну, під час якої було задіяно понад 700 дронів.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Україні в ніч на 9 липня.
"Багато хто знає, що я незадоволений тим, що відбувається в Україні. Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Зараз гинуть від 5 до 7 тисяч осіб на тиждень з обох сторін. Молоді, в більшості військові люди, молоді душі гинуть. Це має бути зупинено. Я дуже засмучений тим, що відбувається", - наголосив президент.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 липня атакували Україну, випустивши 728 дронів і 13 ракет. Це був новий рекорд.
Зокрема, ворог застосував шість аеробалістичних ракет "Кинджал", які він запустив з винищувачів МіГ-31К.
Українським захисникам вдалося знищити 718 цілей. 296 дронів і сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" було збито. Ще 415 дронів було локаційно втрачено.
Однією з основних цілей росіян став Луцьк. У Волинській області фіксували 50 дронів і п'ять ракет.
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