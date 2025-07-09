Трамп сделал заявление о рекордном ударе России по Украине

Рекордный удар

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июля атаковали Украину, выпустив 728 дронов и 13 ракет. Это был новый рекорд.

В частности, враг применил шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", которые он запустил из истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удалось уничтожить 718 целей. 296 дронов и семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" были сбиты. Еще 415 дронов были локационно потеряны.

Одной из основных целей россиян стал Луцк. В Волынской области фиксировали 50 дронов и пять ракет.

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