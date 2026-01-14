Трамп зробив заяву про Іран: вбивства припинилися, ми це перевіремо

"У нас є новини щодо Ірану, які ми збираємось обговорити... Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються", - заявив Трамп.

Також, ща його словами, нібито скасовано плани іранського режиму стратити протестувальників, яких заарештувати силовики. Трамп запевняє, що страти, про які писали правозахисники, нібито не відбудуться.

"Так мені повідомили, і маю добрі джерела. Ми це з'ясуємо. Я впевнений, що якщо це все-таки станеться, ми всі будемо дуже засмучені, і ви теж будете дуже засмучені. Але мені щойно передали інформацію про те, що вбивства зупинено, страти зупинено. Вони не збираються проводити страту, про яку багато хто говорив останні пару днів. Сьогодні мав бути день страти", - заявив він.

При цьому попри примирливу риторику Трампа в регіоні спостерігається чимала активність американської авіації. Щонайменше шість літаків-заправників вилетіли курсом на авіабазу Аль-Удейда в Катарі; минулого разу така ж активність спостерігалася перед тим, як сили США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану.