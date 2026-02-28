Трамп зробив першу заяву про загибель верховного лідера Ірану

"Ми вважаємо, що це правдива історія", - сказав американський президент.

Він додав, що "більшість" вищого керівництва Ірану "зникла"

"Люди, які ухвалюють всі рішення, більшість з них зникли", - наголосив Трамп.

Однак наразі ані Ізраїль, ані США не підтверджували остаточно, що аятола Хаменеї загинув. Проте, як пишуть світові медіа, його тіло знайшли під руїнами резиденції в Тегерані. Зранку вона була зруйнована ударами Ізраїлю та США.

Фото: резиденцію Хаменеї в Тегерані опинилася під ударом вранці 28 лютого (супутниковий знімок Airbus)

Що відомо про удари США та Ізраїлю по Ірану

Вранці суботи, 28 лютого, на Близькому Сході почалася масштабна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Тегеран та інші іранські міста опинилися під ударами американських та ізраїльських ракет.

Як повідомляла Армія оборони Ізраїлю, в операції було задіяно майже 200 ізраїльських літаків. Завдано удари по приблизно 500 цілям по всьому Ірану.

Окрім Хаменеї, в результатів ударів могли загинути міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур.