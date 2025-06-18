Трамп зробив нову заяву про можливі удари по Ірану

У президента США запитали, "яка його думка" щодо можливих американських ударів по Ірану.

"Ви ж не думаєте, що я відповім на це запитання... Ви ж не знаєте, чи збираюся я це робити. Ви не знаєте. Я можу це зробити. Я можу цього не робити", - відповів Трамп.

За його словами, "ніхто не знає", що він збирається робити.

Також Трамп додав, що в Ірану багато проблем. На цьому тлі країна хоче вести переговори. Але президент розчарований, що Тегеран не домовлявся два тижні тому, оскільки тоді можна було досягти хороших результатів.

Він нагадав, що Ізраїль завдав по Ірану "до біса сильного удару", який став першим потрясінням.