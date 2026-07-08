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Трамп зробив нову заяву про мирну угоду по війні в Україні

16:22 08.07.2026 Ср
1 хв
З ким Трамп порівняв Україну і Росію ?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

З саміту НАТО в Анкарі пролунали нові заяви про хід роботи над мирною угодою щодо війни в Україні.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, робота над мирною угодою для завершення війни триває, але процес непростий.

"Ця угода в роботі вже довго, у неї є плюси і мінуси", - заявив американський лідер.

Президент США порівняв війну в Україні з "бійкою двох у парку".

"Інколи, може, треба дати їм побитися", - сказав Трамп.

Нагадаємо, окрім переговорів щодо мирної угоди, у порядку денному саміту НАТО - питання поставок Україні систем протиповітряної оборони.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що отримання ліцензій на виробництво Patriot має стати одним з ключових результатів саміту.

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