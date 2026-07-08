Трамп зробив нову заяву про мирну угоду по війні в Україні

За словами Трампа, робота над мирною угодою для завершення війни триває, але процес непростий.

"Ця угода в роботі вже довго, у неї є плюси і мінуси", - заявив американський лідер.

Президент США порівняв війну в Україні з "бійкою двох у парку".

"Інколи, може, треба дати їм побитися", - сказав Трамп.