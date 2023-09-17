UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп зробив нову цинічну заяву про Україну

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову виступив з цинічною заявою щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу NBC.

"Були певні частини, Крим та інші частини країни, які багато людей очікували, що це може статися. Можна було б домовитися. Тож вони могли б укласти угоду, за якою зараз буде менше території, ніж Росія вже захопила, якщо чесно. І можна було б укласти угоду, за якою ніхто б не загинув. У них була угода. У них була б країна Україна", - заявив він. 

Трамп додав, що те, що відбувається зараз "не добре для України". 

"Зараз ніхто навіть не знає, чи буде Україна повністю захоплена. Я скажу так: щось відбувається, і це не добре для України. Тому що новини більше не повідомляють про війну. Фейкові новини. Вони більше не повідомляють про війну. Ви не знайдете багато репортажів. Це означає, що Україна програє", - зазначив він.

Колишній президент США також заявив, що весняного наступу ЗСУ так і не відбулося.

"Весняного наступу України так і не відбулося, тому що їх зустріла стіна озброєння і бомб", - додав він. 

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні цього року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".

До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.

При цьому, президент України Володимир Зеленський казав, що сумнівається у підтримці Трампом Путіна у разі перемоги на виборах 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України