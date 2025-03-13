Трамп знову зазіхнув на Гренландію і висміяв владу Данії над островом

Під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте Трампа запитали щодо його намірів придбати Гренландію. Президент США відповів, що, на його думку, це обов’язково станеться:

"Ну, я думаю, що це станеться. Раніше я про це особливо не думав, але зараз сиджу поруч із людиною, яка може зіграти в цьому важливу роль," - сказав він, звертаючись до Рютте.

Трамп додав, що це "потрібно для міжнародної безпеки, адже багато гравців курсують уздовж узбережжя" Гренландії.

Рютте дистанціювався від слів Трампа про анексію Гренландії, але погодився, що ризики в Північній Арктиці зростають.

Трампа також запитали про нещодавні вибори в Гренландії, на що він відповів: "Це були хороші вибори для нас. Людина, яка показала найкращий результат, є дуже хорошою, з нашої точки зору".

Після цього Трамп висміяв позицію Данії щодо Гренландії і її владу над островом.

"Вони не мають до нього жодного відношення. Якесь судно висадилося там 200 років тому чи щось таке, і вони кажуть, що мають на це права? Я не знаю, чи це правда", - заявив Трамп.

Суперечка щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну у Білому дому заявляв про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він відновив ці розмови.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголошувала, що острів не продається. Фредеріксен і Трамп провели розмову ще перед інавгурацією. За словами джерел видання, Трамп був "агресивним і конфронтаційним" щодо питання Гренландії.

Днями під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше".