Трамп знову загрожує піти на Кубу після Ірану

"Ми повернемося з Ірану. Ці прекрасні кораблі пройдуть повз Кубу. Один з них зупиниться приблизно за 50 ярдів від узбережжя. Вони піднімуть руки, а потім ми відправимо туди Марко Рубіо, щоб він довів справу до кінця", - заявив Трамп.

Тим часом сам Рубіо в соцмережі Х написав, що для тих, хто прагне позитивних змін на Кубі - "настав час".

"Розчарування через невиконані обіцянки, корупцію та привілейоване життя лише небагатьох - скористайтеся цією можливістю, щоб досягти бажаних змін за допомогою конфіденційної співпраці з ЦРУ", - резюмував держсекретар США.