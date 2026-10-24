Трамп вновь грозит пойти на Кубу после Ирана

"Мы вернемся из Ирана. Эти прекрасные корабли пройдут мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах от побережья. Они поднимут руки, а потом мы отправим туда Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца", - заявил Трамп.

Тем временем сам Рубио в соцсети Х написал, что для тех, кто стремится к позитивным переменам на Кубе - "настало время".

"Разочарование из-за невыполненных обещаний, коррупции и привилегированной жизни лишь немногих - воспользуйтесь этой возможностью, чтобы добиться желаемых перемен посредством конфиденциального сотрудничества с ЦРУ", - резюмировал госсекретарь США.