Трамп вновь грозит пойти на Кубу после Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о Кубе и заявил, что Вашингтон займется этим островом "на обратном пути из Ирана". Причем после этого туда будет направлен госсекретарь США Марко Рубио, чтобы довести дело до конца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.
"Мы вернемся из Ирана. Эти прекрасные корабли пройдут мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах от побережья. Они поднимут руки, а потом мы отправим туда Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца", - заявил Трамп.
Тем временем сам Рубио в соцсети Х написал, что для тех, кто стремится к позитивным переменам на Кубе - "настало время".
"Разочарование из-за невыполненных обещаний, коррупции и привилегированной жизни лишь немногих - воспользуйтесь этой возможностью, чтобы добиться желаемых перемен посредством конфиденциального сотрудничества с ЦРУ", - резюмировал госсекретарь США.
Отметим, что администрация Трампа уже не раз говорила, что преследует цель сменить коммунистическое правительство на Кубе.
В частности, для достижения своей цели США устроили нефтяную блокаду, что поставило страну в затруднительное положение. Как известно, Куба фактически страдает из-за дефицита топлива и отключений света.
Добавим, что буквально месяц назад Дональд Трамп заявил, что США и Куба заключает соглашения без необходимости боевых действий.