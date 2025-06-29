Трамп знову заговорив про скасування санкцій проти Ірану, але поставив умову

В інтерв'ю Fox News американський лідер заявив, що Сполучені Штати поки що зберігають санкції проти Ірану.

"І якщо вони (іранці - ред.) виконають свою роботу, якщо вони зможуть поводитися мирно і якщо вони зможуть показати нам, що більше не заподіють шкоди, я б зняв санкції", - сказав він.

Раніше в п'ятницю Трамп уже заявляв, що розглядає можливість пом'якшення санкцій проти Ірану після припинення вогню. Однак натомість збереже їх, обрушившись із критикою на верховного лідера аятолу Алі Хаменеї за його заяви про перемогу у війні з Ізраїлем.

Зазначимо, що заява лідера США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, щоб повернути Іран до переговорів про ядерну програму.