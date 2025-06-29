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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп снова заговорил об отмене санкций против Ирана, но поставил условие

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп предположил, что он может поддержать возможное смягчение санкций против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В интервью Fox News американский лидер заявил, что Соединенные Штаты пока сохраняют санкции против Ирана.

"И если они (иранцы - ред.) выполнят свою работу, если они смогут вести себя мирно и если они смогут показать нам, что больше не причинят вреда, я бы снял санкции", - сказал он.

Ранее в пятницу Трамп уже заявлял, что рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана после прекращения огня. Однако вместо этого сохранит их, обрушившись с критикой на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи за его заявления о победе в войне с Израилем.

Отметим, что завление лидера США стало частью его кампании давления последних дней, чтобы вернуть Иран к переговорам о ядерной программе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что администрация Трампа прорабатывает ряд инициативным, направленных на перезапуск переговорного процесса с Ираном.

Подробнее о возможных предложениях - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИран