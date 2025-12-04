ua en ru
Трамп знову відчув себе миротворцем: Руанда та ДР Конго формально домовились про мир

США, Четвер 04 грудня 2025 22:00
Трамп знову відчув себе миротворцем: Руанда та ДР Конго формально домовились про мир
Автор: Оксана Гапончук

Руанада і Демократична республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Дональд Трамп назвав підписання угоди "великим днем для Африки" та відзначив, що лідери двох країн демонструють взаємну готовність до співпраці.

Відомо, що мирна угода, відома як "Вашингтонські угоди", готувалася кілька місяців після того, як США втрутилися у конфлікт, що загрожував уряду президента Конго Фелікса Чісекеді через наступ повстанців, підтримуваних Руандою. Проте на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці M23 досі контролюють великі території та захоплюють нові міста і села.

Адміністрація Трампа розраховує, що публічне підписання угоди та супутні економічні й гірничо-видобувні пакти привернуть інвесторів до регіону й спонукатимуть обидві сторони дотримуватися миру.

Планується також підписання угоди про економічну інтеграцію Руанди та ДР Конго.

Паралельно уряд ДР Конго планує окремий двосторонній пакт із США щодо співпраці у сфері енергетики, видобутку корисних копалин та розвитку інфраструктури.

Зазначимо, що схід Конго багатий на корисні копалини, зокрема золото, олово, вольфрам, тантал, кобальт і мідь. Так, згідно із даними Геологічної служби США, ДР Конго та Руанда видобули у 2024 році близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.

Складність відносин Руанди і ДР Конго

Попри підписання угоди, довіра між сторонами залишається проблемою. Уряд Конго заявляє про продовження наступальних дій повстанців, а Руанда заперечує звинувачення у підтримці M23, водночас звинувачуючи Конго у співпраці з повстанцями FDLR, пов’язаними з геноцидом 1994 року.

Аналітики зазначають, що угода поки не вирішує глибинні проблеми регіону і її успіх залежатиме від реальної імплементації та готовності обох країн до тривалого миру. Президент Чісекеді підкреслив: "Все це буде реалізовано лише за умови справжнього миру та довіри між нашими країнами".

Нагадаємо, що Дональду Трампу було обіцяно контроль над танталовим родовищем у Демократичній Республіці Конго, якщо йому вдасться зупинити військовий конфлікт у країні.

РБК-Україна писало, як Трампу вдається підписувати мирні договори і чи його завжди оголошення про "кінець війни" відповідають дійсності.

До речі, Трамп вважає, що війна в Україні стане "дев’ятою", яку він врегулює.

