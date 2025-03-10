Трамп знову націлився на Гренландію: обіцяє зробити жителів багатими

В одному з останніх дописів у неділю, 9 березня, президент знову висловив сильне бажання заволодіти найбільшим у світі островом.

"Як я чітко дав зрозуміти під час мого спільного звернення до Конгресу, Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії визначати своє власне майбутнє", - написав він.

Трамп додав, що США надалі будуть дбати про безпеку жителів острова, "як ми це робили з часів Другої світової війни" та пообіцяв їм солідні інвестиції.

"Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і ЗРОБИТИ ВАС БАГАТШИМИ. І якщо ви так вирішите, ми вітаємо вас як частину найвеличнішої нації в будь-якій точці світу, Сполучених Штатів Америки!", - написав глава Білого дому.