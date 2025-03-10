Трамп снова нацелился на Гренландию: обещает сделать жителей богатыми

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести Гренландию под протекторат Соединенных Штатов. Он обещает жителям острова новые рабочие места и инвестиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в соцсети Truth Social.
В одном из последних сообщений в воскресенье, 9 марта, президент снова выразил сильное желание завладеть крупнейшим в мире островом.
"Как я четко дал понять во время моего совместного обращения к Конгрессу, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее", - написал он.
Трамп добавил, что США в дальнейшем будут заботиться о безопасности жителей острова, "как мы это делали со времен Второй мировой войны" и пообещал им солидные инвестиции.
"Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и СДЕЛАТЬ ВАС БОГАЧЕ. И если вы так решите, мы приветствуем вас как часть величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки!", - написал глава Белого дома.
После избрания президентом, в декабре Дональд Трамп снова, как и во время первой каденции, начал заявлять о намерении купить Гренландию. Но власти острова отказываются от такой идеи, поскольку он до сих пор частично находится под контролем Дании - страны-члена НАТО.
Во время выступления в Конгрессе на прошлой неделе, Трамп заявил, что США нуждаются в контроле над Гренландией для международной мировой безопасности и выразил твердое убеждение, что "мы ее получим".
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отверг заявления американского президента и заявил, что его народ и страна не продаются.
Ранее правительство страны заявило, что будущее Гренландии будут решать ее жители.
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