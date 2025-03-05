ua en ru
Ср, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Не продаємось". Прем'єр Гренландії відреагував на зазіхання Трампа

Середа 05 березня 2025 14:06
UA EN RU
"Не продаємось". Прем'єр Гренландії відреагував на зазіхання Трампа Фото: Муте Буруп Егеде, прем'єр-міністр Гренландії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова уряду Гренландії Муте Буруп Егеда, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, заявив, що його країна не продається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову уряду Гренландії Муте Буруп Егеде, якого цитує The Guardian.

Як відзначив Егеде, Трамп повинен усвідомити, що Гренландія належить гренландцям.

"Ми не американці, ми не данці, тому що ми гренландці. Це те, що американці та їхні лідери повинні зрозуміти. Ми не продаємося і нас не можна просто взяти", - заявив й додав, що "майбутнє країни буде визначатися нами в нашій країні, звичайно ж".

Зазіхання на Гренландію

Під час першого терміну на посаді президента Трамп вже висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії.

Після меседжів під час другого терміну король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію і Фарерські острови.

Як писали ЗМІ, такі висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії Російській Федерації (РФ) і Китаю.

Вчора ж, 4 березня, Трамп звернувся до мешканців Гренландії й заявив, що Штати підтримують їх, якщо вони вирішать приєднатись до складу США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Гренландия
NEWS
Перемир'я в небі. Що відомо про ініціативу Зеленського і чи піде на це Кремль
Перемир'я в небі. Що відомо про ініціативу Зеленського і чи піде на це Кремль
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України