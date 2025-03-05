"Не продаємось". Прем'єр Гренландії відреагував на зазіхання Трампа

Голова уряду Гренландії Муте Буруп Егеда, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа , заявив, що його країна не продається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову уряду Гренландії Муте Буруп Егеде, якого цитує The Guardian.

"Ми не американці, ми не данці, тому що ми гренландці. Це те, що американці та їхні лідери повинні зрозуміти. Ми не продаємося і нас не можна просто взяти", - заявив й додав, що "майбутнє країни буде визначатися нами в нашій країні, звичайно ж".

Як відзначив Егеде, Трамп повинен усвідомити, що Гренландія належить гренландцям.

Зазіхання на Гренландію

Під час першого терміну на посаді президента Трамп вже висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії.

Після меседжів під час другого терміну король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію і Фарерські острови.

Як писали ЗМІ, такі висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії Російській Федерації (РФ) і Китаю.

Вчора ж, 4 березня, Трамп звернувся до мешканців Гренландії й заявив, що Штати підтримують їх, якщо вони вирішать приєднатись до складу США.

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