Трамп знову у грі: президент США став посередником мирної угоди між Таїландом і Камбоджею

Лідери Таїланду та Камбоджі підписали декларацію про відносини, спрямовану на врегулювання конфлікту, що триває з травня 2025 року. Підписання відбулося на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі.

За церемонією спостерігав президент США Дональд Трамп, який спеціально прибув до Малайзії. Саме він раніше виступив посередником між двома державами та допоміг досягти домовленостей про припинення вогню.



Фото: після підписання угоди (x.com/SaksithCNA)

У підписанні також узяв участь прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який разом із Трампом у липні сприяв деескалації конфлікту між військами Таїланду й Камбоджі.

Церемонію підписання перенесли на більш ранній час на прохання прем’єр-міністра Таїланду Анутхіна Чанвіракуна через смерть королеви-матері Сірікіт.

Прем’єр Камбоджі Хун Манет після підписання оголосив, що його країна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Напередодні прибуття до Куала-Лумпура Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social:

"Я в дорозі до Малайзії, де підпишу Велику Мирну Угоду, в якій я з гордістю виступив посередником між Камбоджею і Таїландом. На жаль, королева-мати Таїланду щойно померла. Я висловлюю співчуття великому народу Таїланду. Я зустрінуся з їхнім чудовим прем’єр-міністром, коли ми приземлимося".

Угода стала першим офіційним кроком до стабілізації відносин між двома країнами після кількох місяців збройного протистояння на спільному кордоні.