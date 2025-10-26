Трамп снова в игре: президент США стал посредником мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию об отношениях, направленную на урегулирование конфликта, который длится с мая 2025 года. Подписание состоялось на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

За церемонией наблюдал президент США Дональд Трамп, который специально прибыл в Малайзию. Именно он ранее выступил посредником между двумя государствами и помог достичь договоренностей о прекращении огня.



Фото: после подписания соглашения (x.com/SaksithCNA)

В подписании также принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал деэскалации конфликта между войсками Таиланда и Камбоджи.

Церемонию подписания перенесли на более раннее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна из-за смерти королевы-матери Сирикит.

Премьер Камбоджи Хун Манет после подписания объявил, что его страна номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social:

"Я в пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, королева-мать Таиланда только что скончалась. Я выражаю соболезнования великому народу Таиланда. Я встречусь с их замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся".

Соглашение стало первым официальным шагом к стабилизации отношений между двумя странами после нескольких месяцев вооруженного противостояния на общей границе.