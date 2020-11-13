ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп знает, что "все кончено" и готовится к выборам в 2024 году, - New York Times

Автор: Игорь Литвиненко

Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участие в следующих выборах в 2024 году.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, Трамп может объявить о планах баллотироваться на выборах в 2024 году после того, как будет официально объявлено о победе на выборах-2020 Джо Байдена. Соответствующее заявление Трамп сделал на встрече в среду в Белом доме со своими советниками. Многие из них заявили, что шансы изменить исход выборов 2020 года крайне низки.

"Он знает, что все кончено", - сказал один из советников.

Ранее РБК-Украина писало, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США заявило, что выборы президента в 2020 году стали самыми безопасными в истории. При этом у Агентства нет доказательств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или отданы в пользу другого кандидата.

Ранее штаб Трампа заявил, что получил несколько доказательств фальсификации на выборах президента США.

Также РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США