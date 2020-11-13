Трамп знає, що "все скінчено" і готується до виборів в 2024 році, - New York Times

Дональд Трамп розуміє, що програв вибори президента США. Зараз він думає про можливість прийняття участь у наступних виборах в 2024 році.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією видання, Трамп може оголосити про плани балотуватися на виборах в 2024 році після того, як буде офіційно оголошено про перемогу на виборах-2020 Джо Байдена. Відповідну заяву Трамп зробив на зустрічі в середу в Білому домі зі своїми радниками. Багато з них заявили, що шанси змінити результат виборів 2020 року вкрай низькі.

"Він знає, що все скінчено", - сказав один з радників.

Раніше РБК-Україна писало, що Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбезпечнішими у історії. При цьому у Агентства немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Раніше штаб Трампа заявив, що отримав кілька доказів фальсифікації на виборах президента США.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден утримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.