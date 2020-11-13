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В США выборы президента назвали самыми безопасными в американской истории

Пятница 13 ноября 2020 05:29
В США выборы президента назвали самыми безопасными в американской истории
Фото: коллаж (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В США Агентствоо по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило об отсутствии свидетельств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или изменены в пользу другого кандидата. Выборы президента, которые состоялись 3 ноября, назвали самыми безопасными в истории.

Об этом пишет "Голос Америки".

Таким образом, в CISA отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней.

"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена.

"Хотя мы знаем о существовании множества необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о наших избирательных процессах, мы заверяем вас в нашей полной уверенности в безопасности и честности выборах, и вы должны тоже быть в этом уверены", - добавили в Агентстве.

Ранее сообщалось, что в США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств.

РБК-Украина писало, что штаб Трампа заявил, что получил несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах президента США

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