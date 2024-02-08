Трамп зможе швидко закінчити війну в Україні в разі обрання президентом, - Дуда

Під час візиту в Руанду 7 лютого, на прес-конференції польський лідер зазначив, що Трамп завжди виконує свої обіцянки.

"Виходячи з мого особистого досвіду як президента, який працював з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому якщо я отримував якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це було виконано", – сказав Дуда.

Він також додав, що "Трамп серйозний у всьому, що він говорить".

Польській армії потрібна модернізація

Також Дуду запитали про потенційну загрозу нападу Росії на Польщу. Він зазначив, що потенційно "така загроза теоретично існує з огляду на ситуацію, коли російський імперіалізм, безсумнівно, відродився і Росія напала на Україну".

При цьому, на його думку, такий напад повинен викликати відповідь з боку всього Північноатлантичного альянсу.

"Якщо Польща буде слабкою, то, безумовно, небезпека такого потенційного нападу зростатиме. Якщо Польща буде сильною, матиме сильну, добре оснащену армію, то ймовірність, очевидно, різко зменшиться", - додав президент.

Саме тому, за словами Дуди, необхідна подальша модернізація польської армії та закупівля військової техніки.

"Цей процес слід продовжувати. Якщо він буде успішно реалізований - а я вірю, що так і буде - це означатиме величезне посилення польського оборонного потенціалу і тоді ймовірність російського нападу на нас практично впаде до мінімуму, фактично буде виключена. Тому що польська армія буде здатна самостійно стати на захист нашої землі. А за підтримки НАТО - зокрема, армії США - вона, безумовно, зможе негайно відбити будь-який напад", - сказав президент Польщі.

На його думку, Володимир Путін "багато разів подумає, перш ніж напасти на будь-яку країну НАТО, тому що він нещодавно побачив, яка різниця в технологічних і технічних можливостях між тим, що мають у своєму розпорядженні країни НАТО, і тим, що має в своєму розпорядженні Росія".

"Мирний план" Трампа щодо України

У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.

При цьому він заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

У відповідь на такі меседжі, президент України Володимир Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну. Він зазначив, що за 24 хвилини пояснить Трампу неможливість домовленостей з російським диктатором. Однак Трамп відхилив запрошення, нібито через небажання "створювати конфлікт інтересів".

Зеленський також готовий ознайомитися з "мирним планом" Трампа. Однак якщо він передбачає територіальні поступки, то це не приведе до миру.

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