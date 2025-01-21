Трамп змінює енергетичну політику США: як це вплине на світ

Президент США Дональд Трамп протягом кількох годин після своєї інавгурації видав низку указів, покликаних збільшити і без того рекордно високий видобуток нафти і газу в країні та згорнути кліматичний порядок денний колишнього президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики, що має надати йому повноваження зі скорочення екологічних обмежень на енергетичну інфраструктуру та проєкти, а також спростити видачу дозволів на будівництво нової інфраструктури передачі та трубопроводів.

"Це дозволяє вам робити все, що потрібно, щоб випередити цю проблему", - сказав Трамп журналістам, підписуючи указ. - І в нас дійсно є така надзвичайна ситуація".

Раніше того ж дня він пояснив причину своєї заяви: "Інфляційна криза була спричинена величезними перевитратами і зростанням цін на енергоносії, і саме тому сьогодні я також оголошу загальнонаціональну надзвичайну ситуацію в енергетиці. Будемо бурити, дитинко, бурити".

Раніше він заявляв, що зростаючий попит на електроенергію з боку технологічної галузі, в основному для потреб штучного інтелекту, вимагає масштабної модернізації мережі.

Дозволи на СПГ

Трамп віддав наказ США відновити опрацювання заявок на отримання дозволів на експорт від нових проєктів із виробництва скрапленого природного газу, що постачають газ в Азію та Європу, фактично відтермінувавши паузу, яку Байден встановив на початку 2024 року для вивчення екологічних та економічних наслідків бурхливого експорту, який бурхливо розвивається.

Експорт надхолодженого палива зі США встановив рекорд у 2023 році, і країна є найбільшим у світі експортером цього продукту. Але пауза у видачі нових дозволів на експорт створила невизначеність для низки проєктів, що перебувають у розробці.

Заводи в Луїзіані, які очікують на схвалення, включають Commonwealth LNG, CP2 Venture Global, Cheniere Energy (LNG.N), розширення свого підприємства в Сабін-Пассі та Energy Transfer (ET.N), Термінал Лейк-Чарльз. У Техасі друга фаза Sempra (SRE.N), проєкт Порт-Артур ЗПГ очікує схвалення.

Прощавай, Париж

Трамп віддав наказ про вихід США з Паризької кліматичної угоди - міжнародної угоди з боротьби зі зміною клімату, повторивши крок, який він зробив під час свого першого терміну.

Трамп назвав зміну клімату містифікацією і заявив, що угода ставить Сполучені Штати в невигідне становище порівняно з такими геополітичними суперниками, як Китай.

"Я негайно відмовляюся від несправедливого, одностороннього грабежу Паризької угоди з клімату", - заявив він. "Сполучені Штати не будуть саботувати нашу власну промисловість, поки Китай безкарно забруднює довкілля".

Морський вітер

Трамп призупинив оренду нових федеральних вітроенергетичних установок до проведення екологічної та економічної експертизи, заявивши, що вітряки потворні, дорогі і завдають шкоди дикій природі.

"Ми не будемо займатися вітром", - сказав він.

У прес-релізі Білого дому йдеться про те, що Трамп видав указ про припинення оренди морських вітрових електростанцій у всіх районах зовнішнього континентального шельфу США до завершення екологічної та економічної експертизи.

Очікується, що цей указ не вплине на наявні проєкти в галузі морської вітроенергетики у США, які реалізують такі компанії, як Orsted, Avangrid, Copenhagen Infrastructure Partners і Dominion.

Байден розглядав вітроенергетику як найважливішу частину своєї стратегії з декарбонізації енергетичного сектору.

Електромобілі

Трамп обрушився на електромобілі, скасувавши указ 2021 року, підписаний Байденом, який мав гарантувати, що до 2030 року половина всіх нових автомобілів, що продаються у Сполучених Штатах, будуть електричними.

Мета Байдена у 50%, яка не мала юридичної сили, отримала підтримку американських і зарубіжних автовиробників.

Трамп заявив у своєму указі, що він припиняє розподіл невитрачених державних коштів на станції зарядки транспортних засобів з фонду в 5 мільярдів доларів, закликав скасувати звільнення штатів від зобов'язань щодо ухвалення правил для транспортних засобів з нульовим рівнем викидів до 2035 року і заявив, що його адміністрація розгляне питання про скасування податкових пільг для електромобілів.

Буріння

За даними Білого дому, Трамп підписав указ, що скасовує спроби Байдена заблокувати буріння нафтових свердловин в Арктиці й уздовж великих територій узбережжя США.

Білий дім оголосив, що Трамп також скасував меморандум 2023 року, який забороняв буріння нафтових свердловин на площі приблизно 16 мільйонів акрів (6,5 мільйона гектарів) в Арктиці.

Неясно, чи будуть ці кроки достатніми для залучення великих бурильників, які останніми роками уникали регіону через відносно високі витрати на розробку.

Цього місяця Байден заборонив нове розроблення родовищ нафти і газу на шельфі вздовж більшості узбереж США напередодні вступу Трампа на посаду.

Поповнення запасів

Трамп заявив, що має намір поповнити стратегічні резерви "до самого верху".

Ймовірно, це відсилання до Стратегічного нафтового резерву США - запасів сирої нафти в країні, створених як буфер на випадок перебоїв із поставками.

Після вторгнення в Україну Байден продав понад 180 мільйонів барелів сирої нафти з резерву, що стало рекордним обсягом.

Продажі допомогли стримати ціни на бензин, але призвели до зниження резервів до найнижчого рівня за останні 40 років.

"Ми знизимо ціни, знову поповнимо наші стратегічні резерви доверху і будемо експортувати американську енергію по всьому світу", - сказав Трамп.

Ймовірно, найближчими тижнями він звернеться до законодавців-республіканців із проханням виділити йому гроші на закупівлю нафти.