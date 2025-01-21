Трамп меняет энергетическую политику США: как это повлияет на мир

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов после своей инаугурации издал ряд указов, призванных увеличить и без того рекордно высокую добычу нефти и газа в стране и свернуть климатическую повестку бывшего президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, что должно предоставить ему полномочия по сокращению экологических ограничений на энергетическую инфраструктуру и проекты, а также упростить выдачу разрешений на строительство новой инфраструктуры передачи и трубопроводов.

"Это позволяет вам делать все, что нужно, чтобы опередить эту проблему", - сказал Трамп журналистам, подписывая указ. - И у нас действительно есть такая чрезвычайная ситуация".

Ранее в тот же день он объяснил причину своего заявления: "Инфляционный кризис был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители, и именно поэтому сегодня я также объявлю общенациональную чрезвычайную ситуацию в энергетике. Будем бурить, детка, бурить".

Ранее он заявлял, что растущий спрос на электроэнергию со стороны технологической отрасли, в основном для нужд искусственного интеллекта, требует масштабной модернизации сети.

Разрешения на СПГ

Трамп отдал приказ США возобновить обработку заявок на получение разрешений на экспорт от новых проектов по производству сжиженного природного газа, поставляющих газ в Азию и Европу, фактически обратив вспять паузу, которую Байден установил в начале 2024 года для изучения экологических и экономических последствий бурно развивающегося экспорта.

Экспорт сверхохлажденного топлива из США установил рекорд в 2023 году, и страна является крупнейшим в мире экспортером этого продукта. Но пауза в выдаче новых разрешений на экспорт создала неопределенность для ряда проектов в разработке.

Заводы в Луизиане, ожидающие одобрения, включают Commonwealth LNG, CP2 Venture Global, Cheniere Energy (LNG.N), расширение своего предприятия в Сабин-Пасс и Energy Transfer (ET.N), Терминал Лейк-Чарльз. В Техасе вторая фаза Sempra (SRE.N), проект Порт-Артур СПГ ожидает одобрения.

Прощай, Париж

Трамп отдал приказ о выходе США из Парижского климатического соглашения - международного соглашения по борьбе с изменением климата, повторив шаг, который он сделал во время своего первого срока.

Трамп назвал изменение климата мистификацией и заявил, что соглашение ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение по сравнению с такими геополитическими соперниками, как Китай.

"Я немедленно отказываюсь от несправедливого, одностороннего грабежа Парижского соглашения по климату", - заявил он. "Соединенные Штаты не будут саботировать нашу собственную промышленность, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду".

Морской ветер

Трамп приостановил аренду новых федеральных ветроэнергетических установок до проведения экологической и экономической экспертизы, заявив, что ветряные мельницы уродливы, дороги и наносят вред дикой природе.

"Мы не будем заниматься ветром", - сказал он.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что Трамп издал указ о приостановке аренды морских ветровых электростанций во всех районах внешнего континентального шельфа США до завершения экологической и экономической экспертизы.

Ожидается, что этот указ не повлияет на существующие проекты в области морской ветроэнергетики в США, реализуемые такими компаниями, как Orsted, Avangrid, Copenhagen Infrastructure Partners и Dominion.

Байден рассматривал ветроэнергетику как важнейшую часть своей стратегии по декарбонизации энергетического сектора.

Электромобили

Трамп обрушился на электромобили, отменив указ 2021 года, подписанный Байденом, который должен был гарантировать, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, будут электрическими.

Цель Байдена в 50%, которая не имела юридической силы, получила поддержку американских и зарубежных автопроизводителей.

Трамп заявил в своем указе, что он прекращает распределение неизрасходованных государственных средств на станции зарядки транспортных средств из фонда в 5 миллиардов долларов, призвал отменить освобождение штатов от обязательств по принятию правил для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов к 2035 году и заявил, что его администрация рассмотрит вопрос об отмене налоговых льгот для электромобилей.

Бурение

По данным Белого дома, Трамп подписал указ, отменяющий попытки Байдена заблокировать бурение нефтяных скважин в Арктике и вдоль обширных территорий побережья США.

Белый дом объявил, что Трамп также отменил меморандум 2023 года, запрещавший бурение нефтяных скважин на площади около 16 миллионов акров (6,5 миллионов гектаров) в Арктике.

Неясно, будут ли эти шаги достаточными для привлечения крупных бурильщиков, которые в последние годы избегали региона из-за относительно высоких затрат на разработку.

В этом месяце Байден запретил новую разработку месторождений нефти и газа на шельфе вдоль большинства побережий США в преддверии вступления Трампа в должность.

Пополнение запасов

Трамп заявил, что намерен пополнить стратегические резервы "до самого верха".

Вероятно, это отсылка к Стратегическому нефтяному резерву США - запасам сырой нефти в стране, созданным в качестве буфера на случай перебоев с поставками.

После вторжения в Украину Байден продал более 180 миллионов баррелей сырой нефти из резерва, что стало рекордным объемом.

Продажи помогли сдержать цены на бензин, но привели к снижению резервов до самого низкого уровня за последние 40 лет.

"Мы снизим цены, снова пополним наши стратегические резервы доверху и будем экспортировать американскую энергию по всему миру", - сказал Трамп.

Вероятно, в ближайшие недели он обратится к законодателям-республиканцам с просьбой выделить ему деньги на закупку нефти.