ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп злякався, що всю "крипту" забере Китай

03:02 03.07.2026 Пт
2 хв
Хто керує всіма криптоактивами президента США?
aimg Пилип Бойко
Трамп злякався, що всю "крипту" забере Китай Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп не вбачає конфлікту інтересів в захоплені торгівлею на біржі чи криптовалютою. Трамп заявив, що особисто ні чим не керує, проте висловив побоювання щодо активності Китаю на ринку "крипти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа каналу CNBC.

Трамп заявив, що у його родинному криптовалютному проєкті "немає нічого незаконного" чи "неправильного". Крім того, лідер США послався на федеральні закони про конфлікт інтересів, заявивши, що президент і віцепрезидент не зобов’язані ухилятися від рішень, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси.

Трамп заявив, що президентство настільки впливове, що майже все, що роблять його діти, можна вважати конфліктом інтересів.

"Я кажу своїм дітям: "Тримайтеся подалі", - сказав Трамп. "Але в них також є життя. Знаєте, вони займалися бізнесом задовго до того, як я взагалі подумав… балотуватися в президенти".

Крім того, Трамп впевнений в тому, що за криптовалютою майбутнє. І США мають стати на цьому ринку номером один, інакше галузь підімне під себе Китай чи Японія.

Контекст новини

Як ми раніше повідомляли, Трамп задекларував, що у 2025 році його прибуток від криптовалютних проєктів сім'ї становив понад 1,4 млрд доларів. Це означає, що більшість його доходу надходить від цифрових активів.

Також кілька місяців тому у ЗМІ писали, що трейдери на фінансових ринках отримують надприбутки , роблячи ставки за лічені хвилини до ключових заяв Трампа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп
Новини
На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки
На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки
Аналітика
Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics