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Трамп испугался, что всю "крипту" заберет Китай

03:02 03.07.2026 Пт
2 мин
Кто руководит всеми криптоактивами президента США?
aimg Филипп Бойко
Трамп испугался, что всю "крипту" заберет Китай Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не видит конфликта интересов в увлеченных торговлей на бирже или криптовалютой. Трамп заявил, что лично ни чем не руководит, однако выразил опасения по поводу активности Китая на рынке "крипты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа каналу CNBC.

Трамп заявил, что в его семейном криптовалютном проекте "нет ничего незаконного" или "неправильного". Кроме того, лидер США сослался на федеральные законы о конфликте интересов, заявив, что президент и вице-президент не обязаны уклоняться от решений, которые могут повлиять на их финансовые интересы.

Трамп заявил, что президентство настолько влиятельно, что почти все, что делают его дети, можно считать конфликтом интересов.

"Я говорю своим детям: "Держитесь подальше", - сказал Трамп. "Но у них тоже есть жизнь. Знаете, они занимались бизнесом задолго до того, как я вообще подумал… баллотироваться в президенты».

Кроме того, Трамп уверен в том, что за криптовалютой будущее. И США должны стать на этом рынке номером один, в противном случае отрасль подымет под себя Китай или Япония.

Контекст новости

Как мы ранее сообщали, Трамп задекларировал, что в 2025 году его прибыль от криптовалютных проектов семьи составила более 1,4 млрд долларов. Это означает, что большинство его доходов поступает от цифровых активов.

Также несколько месяцев назад в СМИ писали, что трейдеры на финансовых рынках получают сверхдоходы, делая ставки за считанные минуты до ключевых заявлений Трампа.

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