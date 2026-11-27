Як повідомляє РБК-Україна , об этом Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Мар-а-Лаго на День подяки.

Зокрема, американський президент відповів на питання щодо його заяв, в одній з яких він називає диктатора "другом", а в іншій - закликає "припинити військову агресію проти Європи".

"Я міг би сказати, що він мені не друг, але я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць. Я міг би підійти і сказати: "Знаєш, ти мені не подобаєшся", але тоді ми матимемо таку ж проблему, яку ми маємо між Зеленським і Путіним", - зазначив Трамп.

Найбільша проблема на шляху до угоди

Американський лідер додав, що досягненню мирної угоди найбільше заважає особиста ненависть між президентом України і російським диктатором.

"Знаєте, найбільша проблема цього врегулювання полягає в тому, що от є два лідери, які дійсно ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і раптом добре з ним ладнаю, бо я знаю його вже давно, то ми маємо дуже хорошу розмову. І суть у тому, що він хоче укласти угоду ", - заявив він.

Крім того, Трамп розповів, що на початку війни передав Києву протитанкові комплекси Javelin, які "перетворювали російські танки на купу брухту".

"Я той, хто запровадив величезні податки і санкції проти Росії. Тож я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. І ви знаєте, що я все життя вів переговори… Я заробив багато грошей. Я зробив багато, я мав величезний успіх", - наголосив він.

Президент США підкреслив, що міг би "сказати протилежне і не досягти геть нічого", а так у нього була "дуже гарна розмова з Китаєм і дуже гарна розмова з Росією".