Трамп зізнався, навіщо назвав Путіна "другом"
Президент США Дональд Трамп розповів, що назвав російського диктатора Володимира Путіна "другом", щоб укласти мирну угоду і завершити війну в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, об этом Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Мар-а-Лаго на День подяки.
Зокрема, американський президент відповів на питання щодо його заяв, в одній з яких він називає диктатора "другом", а в іншій - закликає "припинити військову агресію проти Європи".
"Я міг би сказати, що він мені не друг, але я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць. Я міг би підійти і сказати: "Знаєш, ти мені не подобаєшся", але тоді ми матимемо таку ж проблему, яку ми маємо між Зеленським і Путіним", - зазначив Трамп.
Найбільша проблема на шляху до угоди
Американський лідер додав, що досягненню мирної угоди найбільше заважає особиста ненависть між президентом України і російським диктатором.
"Знаєте, найбільша проблема цього врегулювання полягає в тому, що от є два лідери, які дійсно ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і раптом добре з ним ладнаю, бо я знаю його вже давно, то ми маємо дуже хорошу розмову. І суть у тому, що він хоче укласти угоду ",
Крім того, Трамп розповів, що на початку війни передав Києву протитанкові комплекси Javelin, які "перетворювали російські танки на купу брухту".
"Я той, хто запровадив величезні податки і санкції проти Росії. Тож я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. І ви знаєте, що я все життя вів переговори… Я заробив багато грошей. Я зробив багато, я мав величезний успіх", - наголосив він.
Президент США підкреслив, що міг би "сказати протилежне і не досягти геть нічого", а так у нього була "дуже гарна розмова з Китаєм і дуже гарна розмова з Росією".
Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп і російський диктатор зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Під час зустрічі Трамп назвав Путіна своїм "другом" і висловив сподівання, що зустріч принесе "багато чудового".
Пізніше Трамп назвав "дурними людьми" критиків своїх відносин із Путіним. Також він заявив про особливу "хімію" між ним, главою Кремля та лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі.