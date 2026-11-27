Трамп признался, зачем назвал Путина "другом"
Президент США Дональд Трамп рассказал, что назвал российского диктатора Владимира Путина "другом", чтобы заключить мирную сделку и завершить войну в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго на День благодарения.
В частности, американский президент ответил на вопрос о его заявлениях, в одном из которых он называет диктатора "другом", а в другом - призывает "прекратить военную агрессию против Европы".
"Я мог бы сказать, что он мне не друг, н я должен заключить соглашение. Они теряют 25 тысяч человек в месяц. Я мог бы подойти и сказать: "Знаешь, ты мне не нравишься", но тогда у нас будет такая же проблема, которую мы имеем между Зеленским и Путиным", - отметил Трамп.
Самая большая проблема на пути к соглашению
Американский лидер добавил, что достижению мирного соглашения больше всего мешает личная ненависть между президентом Украины и российским диктатором.
" Знаете, самая большая проблема этого урегулирования состоит в том, что вот есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Так что когда я прихожу и вдруг хорошо с ним лажу, потому что я знаю его уже давно, то мы имеем очень хороший разговор. И суть в том, что он хочет заключить соглашение " ,
Кроме того, Трамп рассказал, что в начале войны передал Киеву противотанковые комплексы Javelin, которые "превращали российские танки в кучу металлолома".
"Я тот, кто ввел огромные налоги и санкции против России. Поэтому я был очень жестким в отношении России. Но я хочу заключить сделку, если мы можем ее заключить. И вы знаете, что я всю жизнь вел переговоры… Я заработал много денег. Я сделал много, я имел огромный успех", - отметил он.
Президент США подчеркнул, что мог бы "сказать противоположное и не достичь ничего", а так у него был "очень хороший разговор с Китаем и очень хороший разговор с Россией".
Напомним, 19 ноября Дональд Трамп и российский диктатор встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Во время встречи Трамп назвал Путина своим "другом" и выразил надежду, что встреча принесет "много замечательного".
Позже Трамп назвал "глупыми людьми" критиков своих отношений с Путиным. Также он заявил об особой "химии" между ним, главой Кремля и лидером Китая Си Цзиньпином во время их встречи.