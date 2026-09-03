Трамп зібрався вимагати від Європи гроші за допомогу Україні від адміністрації Байдена

Він порівняв витрати на операцію в Ірані з військовою підтримкою Києва. Трамп заявив, що адміністрація Байдена передала Україні набагато більше боєприпасів, причому абсолютно безкоштовно.

На думку Трампа, за фінансову та військову допомогу регіону мала платити саме Європа.

"Сотні мільярдів доларів було безкоштовно передано Україні та НАТО, за які заплатила б Європа - якби її лише попросили, але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й дещо із запізненням!" - наголосив він.

"Необмежені запаси" США

Трамп зазначив, що США володіють "майже необмеженими запасами" боєприпасів середньої та високої якості. За його словами, цих ресурсів набагато більше, ніж країна взагалі могла б використати у військовій операції в Ірані чи будь-якому іншому потенційному конфлікті.

Трамп підкреслив, що американське військове виробництво вийшло на раніше небачений рівень. Наразі США накопичують арсенали для власних потреб, однак незабаром планують відновити продажі зброї союзникам.

Політик також висловив обурення тим, як медіа висвітлюють дії американської армії.