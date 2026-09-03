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Трамп зібрався вимагати від Європи гроші за допомогу Україні від адміністрації Байдена

18:59 03.09.2026 Чт
2 хв
За словами американського президента, йдеться про "сотні мільярдів доларів"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Сполучені Штати збираються вимагати від Європи повернення "сотень мільярдів доларів" за озброєння, надане адміністрацією експрезидента США Джо Байденом Україні та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

Він порівняв витрати на операцію в Ірані з військовою підтримкою Києва. Трамп заявив, що адміністрація Байдена передала Україні набагато більше боєприпасів, причому абсолютно безкоштовно.

На думку Трампа, за фінансову та військову допомогу регіону мала платити саме Європа.

"Сотні мільярдів доларів було безкоштовно передано Україні та НАТО, за які заплатила б Європа - якби її лише попросили, але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й дещо із запізненням!" - наголосив він.

"Необмежені запаси" США

Трамп зазначив, що США володіють "майже необмеженими запасами" боєприпасів середньої та високої якості. За його словами, цих ресурсів набагато більше, ніж країна взагалі могла б використати у військовій операції в Ірані чи будь-якому іншому потенційному конфлікті.

Трамп підкреслив, що американське військове виробництво вийшло на раніше небачений рівень. Наразі США накопичують арсенали для власних потреб, однак незабаром планують відновити продажі зброї союзникам.

Політик також висловив обурення тим, як медіа висвітлюють дії американської армії.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Джо Байден та його політика щодо підтримки України призвели до скорочення запасів американського озброєння.

Зазначимо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США витратили на війну з Іраном 37,5 млрд доларів. Згідно з даними ЗМІ, американські військові вже використали майже 80% основних ракет-перехоплювачів для систем ППО.

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УкраїнаДжозеф БайденДональд ТрампЗбройні сили України