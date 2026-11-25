Американський лідер заперечив інформацію видання The Wall Street Journal про те, що Кім Чен Ин нібито не реагує на його спроби налагодити контакт.

"Це може початися просто зараз. Просто зараз цього не відбувається", - сказав Трамп.

На переконання глави Білого дому, його контакти з Кім Чен Ином можуть відновитися у будь-який момент.

"Будемо говорити про ядерне роззброєння та інші подібні питання. Але зброя в нього є, знаєте, тому що Клінтон (колишній президент США - ред.) його не зупинив", - поскаржився Трамп.

За словами президента США, останнім часом він не обмінювався повідомленнями з північнокорейським диктатором. Однак Трамп наголосив, що між ними склалися хороші стосунки.

"Останнім часом - ні. Ми займалися іншими справами. Коли я прийшов до влади, це було великою проблемою. Це була загроза, а тепер, не знаю, усе якось вщухло. Але я з ним дуже добре ладнаю", - запевнив Трамп.

Також журналісти поцікавилися, чи не відмовив Кім Чен Ин від спроб американського президента встановити контакт напередодні його азійського турне минулого тижня - Трамп заперечив.

"Ні, він не ігнорував. Знаєте, у нас там було багато лідерів... Настане час, коли ми зустрінемося... Просто момент був не зовсім вдалим. Це були дуже насичені два дні", - додав президент США.