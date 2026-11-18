Північна Корея відмовлялася приймати листи президента США Дональда Трампа, адресовані лідеру КНДР Кім Чен Ину. Офіційного пояснення цьому немає, проте є припущення аналітиків, чому лідер США залишався проігнорованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MS NOW.

Відомо, що КНДР кілька разів відмовлялася приймати листи Трампа, адресовані Кім Чен Ину. Офіційного пояснення цьому немає, проте є припущення аналітиків, чому лідер США залишався проігнорований.

Видання наголошує, що американська адміністрація намагалася таким чином відновити дипломатичні контакти між Вашингтоном та Пхеньяном, проте північнокорейська сторона не йшла назустріч.

Двоє співрозмовників, знайомих із ситуацією, пояснили - після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп неодноразово намагався передати особисті послання Кім Чен Ину через представників США при ООН у Нью-Йорку.

Також американські дипломати намагалися вручити листи безпосередньо північнокорейським колегам, проте ті відмовлялися приймати їх.

У посланнях Трамп пропонував відновити канали зв'язку між двома країнами та відновити діалог із північнокорейським лідером. При цьому невідомо, чи вдалося американській адміністрації згодом передати якийсь із листів безпосередньо Кім Чен Ыну.

Чому КНДР відмовлялася від листів Трампа

Конкретну причину відмов північнокорейська сторона публічно не пояснювала. Проте небажання Пхеньяна відновлювати діалог із Вашингтоном може бути пов'язане зі зміною позиції КНДР на міжнародній арені та її ставленням до американської політики.

Як повідомляло південнокорейське видання Korea JoongAng Daily у червні 2025 року, відмова прийняти листа могла бути стратегічним кроком Пхеньяна, який прагнув посилити свої позиції перед можливим поверненням до переговорів.

Зокрема, Північна Корея, ймовірно, розраховує на визнання її статусу ядерної держави як одну з умов діалогу зі США.

Крім того, за останні роки КНДР зміцнила відносини з Росією та зберегла тісні зв'язки з Китаєм. Це могло знизити зацікавленість Пхеньяна у скорішому відновленні відносин із Вашингтоном.

Водночас північнокорейська сторона раніше давала зрозуміти, що не розглядає особисті відносини Трампа та Кім Чен Іна як достатню підставу для відмови від своєї ядерної програми.

Що відомо про попередні контакти Трампа та Кім Чен Ина

Під час першого президентського терміну Трамп та Кім Чен Ин провели три особисті зустрічі. Перший саміт відбувся у червні 2018 року у Сінгапурі, другий – у лютому 2019 року у В'єтнамі, а третя зустріч відбулася у червні 2019 року у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.

За цей час лідери також обмінялися щонайменше 27 особистими листами. Трамп називав їх "прекрасними листами" і неодноразово згадував про добрі стосунки з північнокорейським лідером.

Проте переговори в Ханої завершилися без угоди. Сторони не змогли домовитися про денуклеарізацію КНДР та умови зняття американських санкцій.

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово висловлював бажання знову зустрітися з Кім Чен Ином. У серпні 2026 року американський президент знову говорив про добрі стосунки з північнокорейським лідером і заявляв, що той відповів на його пропозиції щодо поновлення контактів.

При цьому Пхеньян привселюдно не підтвердив наявність такого діалогу.