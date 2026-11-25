Американский лидер опроверг информацию The Wall Street Journal о том, что Ким Чен Ын якобы не реагирует на его попытки наладить контакт.

"Это может начаться прямо сейчас. Просто сейчас этого не происходит", - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, контакты с Ким Чен Ыном могут возобновиться в любой момент.

"Будем говорить о ядерном разоружении и других подобных вопросах. Но оружие у него есть, знаете, потому что Клинтон (бывший президент США - ред.) его не остановил", - посетовал Трамп.

Президент США также сообщил, что в последнее время не обменивался сообщениями с северокорейским лидером. Вместе с тем он подчеркнул, что между ними сложились хорошие отношения.

"В последнее время нет. Мы занимались другими делами. Когда я пришел к власти, это было большой проблемой. Это была угроза, а теперь, не знаю, все как-то утихло. Но я с ним очень хорошо лажу", - заверил Трамп.

Кроме того, журналисты спросили американского лидера, не отверг ли Ким Чен Ын его попытки установить контакт накануне азиатского турне на прошлой неделе. Трамп это опроверг.

"Нет, он не игнорировал. Знаете, у нас там было много лидеров... Наступит время, когда мы встретимся... Просто момент был не совсем удачным. Это были очень насыщенные два дня", - добавил президент США.