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Трамп: Зеленський підтвердив, що я не зробив нічого поганого Україні

Новини » Політика     02.12.2019 - 20:28
Трамп: Зеленський підтвердив, що я не зробив нічого поганого Україні
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп відреагував на останню заяву Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський підтвердив відсутність конфлікту між ними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Як відомо, на вихідних в інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі "послуга за послугу".

"Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України, нашого спілкування та дзвінків. Якщо радикальні ліві демократи при своєму розумі, а це не так, то справу було б закрито!" - написав Трамп.

Трамп: Зеленський підтвердив, що я не зробив нічого поганого Україні

Крім того, на слова Зеленського відреагував держсекретар США Майк Помпео, наголосивши, що адміністраці Трампа важко працює, щоб надати допомогу Україні.

"Ми підтримуємо народ України і їх здатність себе захистити. Я пишаюсь тим, що ми робимо. Я цілком розумію, що президент Зеленський хотів би більше і швидше. Я це розумію. Однак ця адміністрація важко працює задля надання допомоги українській обороні", - цитує Помпео "Голос Америки".

Раніше повідомлялося, що рішення про призупинення військової допомоги Україні було ухвалене у Вашингтоні 25 липня, в день телефонної розмови президентів Сполучених Штатів та України.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з Україною дуже хороші.

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Новини України Дональд ТрампВолодимир Зеленський
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