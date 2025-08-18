Трамп, Зеленський і лідери Європи в Білому домі: онлайн переговорів про завершення війни

Головне:

Обговорення гарантій безпеки, територіальних питань, тиску на Росію та подальшої підтримки України. Передумови: Переговори відбуваються на тлі нещодавнього саміту Трампа з Путіним на Алясці.

20:47 ЗМІ попросили залишити Овальний кабінет, Трамп і Зеленський проводять закриту зустріч.

20:45

Зеленський і Трамп поспілкувалися з пресою в Овальному кабінеті.

Що сказав Трамп:

У моїх переговорах з Путіним досягнуто дуже суттєвого прогресу. Я думаю, що є ймовірність, що з цього "щось може вийти".

Ми маємо забезпечити тривалий мир, ми працюватимемо і з Україною, і з Росією.

Коли війна закінчиться - я не знаю. Але вона закінчиться. Ми зробимо так, що ця війна закінчилася. Я вже зміг "завершити 6 воєн".

У нас буде мир. Сподіваюся, що він настане негайно.

Ми не ведемо мову про припинення вогню (таким чином Трамп заявив, що прагне одразу досягти мирної угоди між Україною та РФ). Можемо запропонувати Україні гарний захист.

Про введення американських військ в Україну: "Ми повідомимо вам, що, можливо, пізніше сьогодні... Ми будемо залучені".

Я люблю і українців, і росіян. Путін чекає мого дзвінка після того, коли ми закінчимо сьогоднішню зустріч.

Що сказав Зеленський:

Про зустріч з Путіним і Трампом: "Ми готові до тристоронніх зустрічей".

Ми відкриті для проведення виборів в Україні, але вони повинні проходити у безпечних умовах.

На питання про те, що потрібно Україні для мирної угоди: першочергово сильна українська армія та її військова підтримка. "Але це залежить від великих країн", додав він, зокрема США.

Під час розмови з пресою журналіст Браян Гленн, який у лютому під час минулого візиту президента України до Білого дому, розкритикував Зеленського за відсутність костюма, вибачився і зробив йому комплімент.

"Сьогодні ви маєте чудовий вигляд у цьому костюмі", - зазначив журналіст.

Президент США з ним погодився та вказав на те, що минулого разу Гленн "критикував" Зеленського.

Зеленський натомість відповів: "Я це пам’ятаю" і жартома додав, що Гленн знову в тому самому костюмі:

"Я змінився, а ви - ні", - додав Зеленський.

20:15 Зеленський прибув у Білий дім.

Його зустрів президент США Дональд Трамп.

20:10 ЗМІ транслюють події наживо біля стін Білого дому, куди незабаром прибуде Зеленський.

19:50 Європейські лідери вже прибули до Білого дому. Перед цим лідери Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генсек НАТО провели зустріч з Зеленським.

Графік і формат зустрічі

На понеділок, 18 серпня 2025, у Вашингтоні анонсована серія переговорів за участю президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та лідерів країн Європи.

Програма передбачає спочатку зустріч у форматі Трамп-Зеленський, а згодом - багатосторонні переговори з західними лідерами.

Розклад за київським часом:

19:00 - прибуття делегації європейських лідерів до Білого дому;

20:00 - Дональд Трамп зустрічає Володимира Зеленського;

- початок двосторонньої бесіди між президентами України та США в Овальному кабінеті; 21:15 - Трамп вітає європейських лідерів, після чого заплановане спільне фото.

22:00 - початок багатосторонніх переговорів.

У розширеному форматі зустрічі окрім Трампа і Зеленського беруть участь: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Порядок денний

Основна увага на зустрічі в Білому домі буде зосереджена на узгодженні можливих шляхів завершення війни в Україні та умов мирної угоди, яку Трамп та Путін обговорювали в Анкориджі на Алясці.

Як розповів президент України Володимр Зеленский, серед ключових тем - надійні гарантії безпеки від США проти подальшої російської агресії. У своєму пості в соцмережі Х він назвав візит до Вашингтону "зустріччю для завершення війни".

"Будемо говорити про ключові питання з Трампом. Разом із Україною братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС та НАТО. Всі прагнуть справжнього миру та безпеки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Трамп після саміту на Алясці заявив про готовність США надати Україні гарантії безпеки, які частково можна порівняти з дією статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Окрім гарантій безпеки, ключовим питанням сьогоднішньої зустрічі може стати "обмін територіями". Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

До того ж, у своїй соцмережі Truth Social президент США назвав 18 серпня "великим" днем у Білому домі та натякнув на можливість швидкого завершення війни, якщо Київ відмовиться від Криму та членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяви Трампа зазначив, що війну має закінчити Росія, яка її почала. Він висловив надію, що "спільна сила з Америкою, з європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру".

Зеленський також підкреслив, що мир має бути тривалим, і що Україна не має права йти на територіальні поступки без відповідних гарантій безпеки. Він навів як приклад Крим, зазначивши, що його передача в минулому стала плацдармом для подальшого вторгнення.

Передумови зустрічі

Переговори у Вашингтоні відбуваються після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.

За даними ЗМІ, під час саміту російський лідер висунув низку вимог: виведення українських військ з Донецької та Луганської областей, відмову від вступу в НАТО, визнання Криму російським, а також скасування частини санкцій. Москва наполягала на офіційному статусі російської мови та свободі діяльності Російської православної церкви в Україні.

За інформацією Reuters, натомість російська сторона пропонувала натомість заморозити лінію фронту на півдні та повернути частину територій у Сумській і Харківській областях.

Після зустрічі на Алясці Дональд Трамп заявив, що виступає за негайне укладання повноцінної мирної угоди, а не лише за припинення вогню. Крім того він зазначив, що подальший розвиток подій нібито залежить від Зеленського.

На тлі саміту Трама з Путіним також відбулася зустріч "Коаліції рішучих", за підсумками якої європейські лідери заявили, що Україна повинна отримати непорушні гарантії безпеки.

Учасники коаліції наголосили, що саме Київ має ухвалювати рішення щодо своєї території, а Росія не може мати права вето на шляху України до ЄС чи НАТО.

Варто додати, що Дональд Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому - саме там, де наприкінці лютого відбулася перепалка між президентами під час переговорів щодо угоди про копалини.

Як пише Politico, цього разу європейські лідери докладають значних зусиль, щоб запобігти новому конфлікту в Овальному кабінеті. Тож щоб уникнути напруги, вони також долучаються до переговорів із Трампом.