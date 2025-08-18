Трамп, Зеленский и лидеры Европы в Белом доме: онлайн переговоров о завершении войны

Главное:

Дата и место встречи: 18 августа 2025, Белый дом, Вашингтон.

18 августа 2025, Белый дом, Вашингтон. Формат переговоров: Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, после которой - расширенные переговоры с участием лидеров стран Европы.

Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, после которой - расширенные переговоры с участием лидеров стран Европы. Повестка дня: Обсуждение гарантий безопасности, территориальных вопросов, давления на Россию и дальнейшей поддержки Украины.

Обсуждение гарантий безопасности, территориальных вопросов, давления на Россию и дальнейшей поддержки Украины. Предпосылки: Переговоры проходят на фоне недавнего саммита Трампа с Путиным на Аляске.

20:10 Зеленский прибыл в Белый дом.

Его встретил президент США Дональд Трамп.

19:50 Европейские лидеры уже прибыли в Белый дом. Перед этим лидеры Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генсек НАТО провели встречу с Зеленским.

График и формат встречи

На понедельник, 18 августа 2025, в Вашингтоне анонсирована серия переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и лидеров стран Европы.

Программа предусматривает сначала встречу в формате Трамп-Зеленский, а затем - многосторонние переговоры с западными лидерами.

Расписание по киевскому времени:

19:00 - прибытие делегации европейских лидеров в Белый дом;

20:00 - Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского;

20:15 - начало двусторонней беседы между президентами Украины и США в Овальном кабинете;

21:15 - Трамп встречает европейских лидеров, после чего запланировано совместное фото.

22:00 - начало многосторонних переговоров.

В расширенном формате встречи кроме Трампа и Зеленского принимают участие: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Повестка дня

Основное внимание на встрече в Белом доме будет сосредоточено на согласовании возможных путей завершения войны в Украине и условиях мирного соглашения, которое Трамп и Путин обсуждали в Анкоридже на Аляске.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, среди ключевых тем - надежные гарантии безопасности от США против дальнейшей российской агрессии. В своем посту в соцсети Х он назвал визит в Вашингтон "встречей для завершения войны".

"Будем говорить о ключевых вопросах с Трампом. Вместе с Украиной примут участие лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС и НАТО. Все стремятся к настоящему миру и безопасности", - отметил Зеленский.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп после саммита на Аляске заявил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности, которые частично можно сравнить с действием статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Кроме гарантий безопасности, ключевым вопросом сегодняшней встречи может стать "обмен территориями". Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

К тому же, в своей соцсети Truth Social президент США назвал 18 августа "великим" днем в Белом доме и намекнул на возможность скорейшего завершения войны, если Киев откажется от Крыма и членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление Трампа отметил, что войну должна закончить Россия, которая ее и начала. Он выразил надежду, что "общая сила с Америкой, с европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру".

Зеленский также подчеркнул, что мир должен быть длительным и Украина не имеет права идти на территориальные уступки без соответствующих гарантий безопасности. Он привел в пример Крым, отметив, что его передача в прошлом стала плацдармом для дальнейшего вторжения.

Предпосылки встречи

Переговоры в Вашингтоне проходят после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

По данным СМИ, в ходе саммита российский лидер выдвинул ряд требований: вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российским, а также отмена части санкций. Москва настаивала на официальном статусе русского языка и свободе деятельности Русской православной церкви в Украине.

По информации Reuters, российская сторона в ответ предлагала заморозить линию фронта на юге и вернуть часть территорий в Сумской и Харьковской областях.

После встречи на Аляске Дональд Трамп заявил, что выступает за немедленное заключение полноценного мирного соглашения, а не только за прекращение огня. Он отметил, что дальнейшее развитие событий якобы зависит от Зеленского.

На фоне саммита Трама с Путиным также состоялась встреча "Коалиции решительных", по итогам которой европейские лидеры заявили, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Участники коалиции подчеркнули, что именно Киев должен принимать решения относительно своей территории, а Россия не может иметь права вето на пути Украины к ЕС или НАТО.

Стоит добавить, что Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома - именно там, где в конце февраля произошла перепалка между президентами во время переговоров по соглашению о недрах.

Как пишет Politico, на этот раз европейские лидеры прилагают значительные усилия, чтобы предотвратить новый конфликт в Овальном кабинете. Поэтому чтобы избежать напряжения, они также приобщаются к переговорам с Трампом.