Трамп збирається завершити війну РФ проти України, але гарантії безпеки на Європі, - Волц

Радник анонсував, що цього тижня держсекретар США, міністр оборони, віце-президент та спеціальний посланник Штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. У свою чергу президент Сполучених Штатів готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони.

"Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (Трамп - ред.) сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем'єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів", - сказал радник президента США з нацбезпеки.

Волц не вдався у деталі, однак зазначив, що Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.

Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.

"І я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", - резюмував работу Трампа.