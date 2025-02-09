Трамп собирается завершить войну РФ против Украины, но гарантии безопасности на Европе, - Волц

Советник анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник Штатов в Европе будут обсуждать детали того, как положить конец этой войне. В свою очередь президент Соединенных Штатов готов к действиям, чтобы привлечь к переговорам все стороны.

"Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си, с премьер-министром Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Волц не вдался в детали, однако отметил, что Трамп готов вынести все эти вопросы на стол переговоров на этой неделе, включая будущее американской помощи Украине.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редких земель, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе", - заявил Волц.

Также он добавил, что новый президент США собираются закончить эту войну. Однако гарантии безопасности будут на европейцах.

"И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", - резюмировал работу Трампа.