Трамп заявив, що Зеленський нібито нічого не робив для завершення війни

"Ми успішно домовляємося про те, як покласти край війні з Росією. І тільки адміністрація Трампа зможе це зробити, навіть Путін це визнав. Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили... Але він за три роки не організував жодної зустрічі, телефонної розмови", - сказав Трамп на інвестиційному форумі в Маямі.

На думку президента США, Зеленський відмовляється організувати вибори, оскільки в нього невисокий рейтинг, який "не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах". Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і порадив йому "діяти швидше, а то нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати".

Також Дональд Трамп назвав кількість загиблих з обох сторін. За його словами, Україна втратила нібито 700 тисяч осіб, а Росія - 900 тисяч.

"Це жахливо. Я люблю Україну, але Зеленському дуже погано все вдалося, він нічого не робив три роки", - сказав глава Білого дому.

Коментуючи переговори делегацій Росії та США в Саудівській Аравії, Трамп зазначив, що вони відбулися дуже добре і стали кроком уперед.

Трамп висловив сподівання, що досягне миру, увійде в історію як миротворець і що "гряде золотий вік Америки".

"Я сподіваюся, що моєю головною спадщиною буде те, що я домігся миру. Я увійду в історію як миротворець. Насамкінець я маю сказати, що гряде золотий вік Америки, це знають усі наші громадяни", - заявив він.