ua en ru
Чт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Трампа прокоментували шанси на досягнення мирної угоди щодо України

Четвер 20 лютого 2025 01:47
UA EN RU
У Трампа прокоментували шанси на досягнення мирної угоди щодо України Фото: Майкл Волц (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що зараз триває робота над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він розповів, яким буде наступний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми працюємо з усіх боків, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш детальних деталей", - сказав Волц, відповідаючи на відповідне запитання щодо шансів.

Також радник із нацбезпеки поінформував, що наступного тижня США відвідає президент Франції Еммануель Макрон.

Це відбувається в той час, коли лідери Європи висловлюють занепокоєння, що США обходять їх у своїх спробах домовитися з РФ про мир в Україні, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Волц заявив, що президент США збирається якомога швидше врегулювати завершення війни Росії проти України і що він налаштований покінчити з війною назавжди.

Зазначимо, що днями, 18 лютого, відбулася зустріч між представниками Вашингтона і Кремля в Ер-Ріяді щодо завершення війни в Україні. До складу американської делегації увійшов Майк Волц. Після завершення зустрічі він знову нагадав, що Трамп ясно висловив своє бажання покласти край війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
DAILY
Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві