У Трампа прокоментували шанси на досягнення мирної угоди щодо України
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що зараз триває робота над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він розповів, яким буде наступний крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми працюємо з усіх боків, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш детальних деталей", - сказав Волц, відповідаючи на відповідне запитання щодо шансів.
Також радник із нацбезпеки поінформував, що наступного тижня США відвідає президент Франції Еммануель Макрон.
Це відбувається в той час, коли лідери Європи висловлюють занепокоєння, що США обходять їх у своїх спробах домовитися з РФ про мир в Україні, зазначає видання.
Нагадаємо, раніше Волц заявив, що президент США збирається якомога швидше врегулювати завершення війни Росії проти України і що він налаштований покінчити з війною назавжди.
Зазначимо, що днями, 18 лютого, відбулася зустріч між представниками Вашингтона і Кремля в Ер-Ріяді щодо завершення війни в Україні. До складу американської делегації увійшов Майк Волц. Після завершення зустрічі він знову нагадав, що Трамп ясно висловив своє бажання покласти край війні.
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