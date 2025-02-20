У Трампа прокоментували шанси на досягнення мирної угоди щодо України

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що зараз триває робота над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він розповів, яким буде наступний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми працюємо з усіх боків, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш детальних деталей", - сказав Волц, відповідаючи на відповідне запитання щодо шансів. Також радник із нацбезпеки поінформував, що наступного тижня США відвідає президент Франції Еммануель Макрон. Це відбувається в той час, коли лідери Європи висловлюють занепокоєння, що США обходять їх у своїх спробах домовитися з РФ про мир в Україні, зазначає видання.