Трамп заявил, что Зеленский якобы ничего не делал для завершения войны

"Мы успешно договариваемся о том, как положить конец войне с Россией. И только администрация Трампа сможет это сделать, даже Путин это признал. Не знаю, чего Зеленский хочет: чтобы деньги продолжали поступать? Он рассердился, что в Саудовскую Аравию его не пригласили... Но он за три года не организовал ни одной встречи, телефонного разговора", - сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

По мнению президента США, Зеленский отказывается организовать выборы, так как у него невысокий рейтинг, который "не может быть высоким, если города лежат в руинах". Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал ему "действовать быстрее, а то ничего не останется от страны и нечем будет управлять".

Также Дональд Трамп назвал число погибших с обеих сторон. По его словам, Украина потеряла якобы 700 тысяч человек, а Россия - 900 тысяч.

"Это ужасно. Я люблю Украину, но Зеленскому очень плохо все удалось, он ничего не делал три года", - сказал глава Белого дома.

Комментируя переговоры делегаций России и США Саудовской Аравии, Трамп отметил, что они прошли очень хорошо и стали шагом вперед.

Трамп выразил надежду, что достигнет мира, войдет в историю как миротворец и что "грядет золотой век Америки".

"Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. В заключение я должен сказать, что грядет золотой век Америки, это знают все наши граждане", - заявил он.