Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, а Россия имеет большие проблемы
Президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности. А вот в России возможны экономические сложности, которые могут подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к переговорам.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Во время пребывания в Овальном кабинете Трамп подписал ряд указов и ответил на вопросы журналистов. У него в частности спросили и о войне в Украине.
На что Трамп заявил, что "Зеленский хочет заключить договоренность". Президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию не заключая сделку".
"Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", - добавил Трамп.
При этом Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным. Он не раскрыл деталей относительно возможных сроков такой встречи, отметив, что "это может произойти достаточно быстро".
Также Трамп сказал, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться".
"Она бы не началась, если бы я был президентом", - подчеркнул он.
Заявления Трампа относительно войны в Украине
Ранее мы писали о том, что команда Трампа готовится к переговорам и встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны против Украины. В то же время в Кремле заявили, что также готовы к встрече с Трампом.
По словам Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны, и способен помочь остановить российского диктатора Путина.
Также стоит напомнить, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Этот разговор ожидается в ближайшие дни после инаугурации 20 января 2025 года.
Подробно о том, о чем могут говорить Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.
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