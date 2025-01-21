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Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, а Россия имеет большие проблемы

Вторник 21 января 2025 08:50
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Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, а Россия имеет большие проблемы Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности. А вот в России возможны экономические сложности, которые могут подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к переговорам.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Во время пребывания в Овальном кабинете Трамп подписал ряд указов и ответил на вопросы журналистов. У него в частности спросили и о войне в Украине.

На что Трамп заявил, что "Зеленский хочет заключить договоренность". Президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию не заключая сделку".

"Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", - добавил Трамп.

При этом Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным. Он не раскрыл деталей относительно возможных сроков такой встречи, отметив, что "это может произойти достаточно быстро".

Также Трамп сказал, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться".

"Она бы не началась, если бы я был президентом", - подчеркнул он.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Ранее мы писали о том, что команда Трампа готовится к переговорам и встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны против Украины. В то же время в Кремле заявили, что также готовы к встрече с Трампом.

По словам Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны, и способен помочь остановить российского диктатора Путина.

Также стоит напомнить, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Этот разговор ожидается в ближайшие дни после инаугурации 20 января 2025 года.

Подробно о том, о чем могут говорить Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.

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