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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп заявив, що запросить Зеленського у Білий дім

Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп заявив журналістам, що запросить Зеленського до Білого дому, додавши, що "ми хочемо покласти край війні в Україні".

"Я думаю, є велика різниця між останнім візитом (Зеленського, - ред.) до Овального кабінету, це повне припинення вогню, на яке погодилась Україна, і сподіваюсь, Росія погодиться теж", - сказав Трамп.

Сварка Зеленського і Трампа

Варто нагадати, що Зеленський вже перебував з візитом у Вашингтоні 28 лютого. Тоді у нього відбулась зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Однак два лідери посварилися під час спілкування з журналістами.Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.

Їх сварка призвела до низки інших події, зокрема США вирішили призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.

На тлі цього Зеленський написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Також він допустив припинення вогню з Росією в небі та на морі. Трамп похвалив такий жест.

Згодом спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Зеленський нібито попросив вибачення у президента США Дональда Трампа за їхню сварку в Білому домі.

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Дональд ТрампБілий дімВолодимир Зеленський