Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Венесуела "погодилася прийняти" громадян своєї країни, депортованих зі Сполучених Штатів. Крім того, країна надасть транспорт назад.

"Венесуела погодилася прийняти назад у свою країну всіх венесуельських нелегалів, які були розміщені в США, включно з членами банди Tren de Aragua. Венесуела також погодилася надати транспорт назад", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Зміни відбулися після того, як спецпредставник президента США з особливих доручень, Річард Гренелл, зустрівся в п'ятницю в Каракасі з президентом країни Ніколасом Мадуро. CNN пише, що зустріч була примітна з огляду на те, що Вашингтон офіційно не визнає президентства Мадуро, якого лідери опозиції у Венесуелі звинуватили в крадіжці перемоги на виборах у 2024 році.

Зокрема, лідер опозиції Едмундо Гонсалес, якого США визнають обраним президентом Венесуели і який був присутнім на інавгурації Трампа, застеріг Білий дім від укладення угоди з Мадуро про депортаційні рейси.

Також видання додало, що Венесуела лише на короткий час прийняла рейси з репатріації за колишнього президента США Джо Байдена, перш ніж вони перетворилися. Трамп же віддав пріоритет своїй передвиборчій обіцянці про масові депортації, але президент Мадуро раніше відмовився приймати громадян Венесуели, у зв'язку з чим США не могли відправляти венесуельців назад через холодні відносини.