Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс

Журналісти запитали в президента США, чи зможе президент України Володимир Зеленський домогтися ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Трамп відповів коротко.

"Менш сучасну версію", - відповів Трамп.

Президент США не уточнив, коли саме може бути ухвалено остаточне рішення щодо передачі ліцензії.

Нагадаємо, 2 вересня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон веде переговори з Києвом щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Тим часом ще у серпні колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог пояснив, чому Вашингтон гальмує передачу ліцензії на Patriot.

За його словами, проти виступають самі оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, які побоюються втратити контроль над власними технологіями.

Нагадаємо, на початку вересня президент США поширив публікацію американського видання з можливим варіантом вирішення проблеми.