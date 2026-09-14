Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство Patriot, но есть нюанс

Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, однако речь идет только о менее современной версии вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения с журналистами.
Журналисты спросили президента США, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский добиться лицензии на производство ракет для Patriot. Трамп ответил коротко.
"Меньше современную версию", - ответил Трамп.
Президент США не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение о передаче лицензии.
Напомним, 2 сентября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом по предоставлению лицензий на производство ракет для систем Patriot.
Между тем еще в августе бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог объяснил, почему Вашингтон тормозит передачу лицензии на Patriot.
По его словам, против выступают сами оборонные компании, в частности, Lockheed Martin, которые опасаются потерять контроль над собственными технологиями.
Напомним, в начале сентября президент США распространил публикацию американского издания с возможным вариантом решения проблемы.
Авторы предлагали разрешить Украине производство не самой современной версии перехватчиков. Среди вариантов называли два типа ракет.
Первый вариант - PAC-3 Adapted Capability Effector - более дешевый перехватчик производства Lockheed Martin.
Второй вариант - PAC-2 GEM-T - старейшая ракета производства Raytheon, которую уже согласились выпускать для Украины на заводе в Германии.