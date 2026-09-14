Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство Patriot, но есть нюанс

Журналисты спросили президента США, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский добиться лицензии на производство ракет для Patriot. Трамп ответил коротко.

"Меньше современную версию", - ответил Трамп.

Президент США не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение о передаче лицензии.

Напомним, 2 сентября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом по предоставлению лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Между тем еще в августе бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог объяснил, почему Вашингтон тормозит передачу лицензии на Patriot.

По его словам, против выступают сами оборонные компании, в частности, Lockheed Martin, которые опасаются потерять контроль над собственными технологиями.

Напомним, в начале сентября президент США распространил публикацию американского издания с возможным вариантом решения проблемы.